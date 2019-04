Ab sofort wieder Baustellenalarm auf sächsischen Autobahnen

Auf der A4 werden ab sofort zwischen Uhyst a.T. und Salzenforst in beiden Fahrtrichtungen die Stand- und Überholstreifen erneuert. In Richtung Görlitz geschieht das auf einer Länge von 9,1 Kilometern und in Richtung Dresden auf 6,9 Kilometern. Auf der A14 wird derzeit zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Nord und Leipzig-Mitte in Fahrtrichtung Magdeburg gebaut. Am Dreieck Dresden-West bei Wilsdruff wird auf der A17 auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern der verschlissene Beton erneuert. Auf der A72 Richtung Hof wird ab Mai zwischen den Anschlüssen Zwickau-Ost und Zwickau-West saniert. Auch eine Brücke an der Anschlussstelle der A72 bei Pirk soll in diesem Jahr noch saniert werden. Die Übergangskonstruktionen sind verschlissen und müssen ausgetauscht werden. Die Termine dafür sind noch offen.