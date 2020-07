Bis kommenden Sonntag sind die Auffahrt in Richtung Görlitz und die Abfahrt aus Richtung Chemnitz gesperrt. Umleitungen sind jeweils über die Auffahrt in Richtung Chemnitz zur AS Wilsdruff und zur Abfahrt Dresden-Wilder Mann ausgeschildert, wo dann jeweils eine Wendefahrt vorgesehen ist. Zudem wird an der Verbindung zur B6 eine Bauampel aufgestellt. Desahlb ist auf der Bundesstraße mit Einschränkungen zu rechnen.

Auf der A38 wird die AS Leipzig-Südost in Fahrtrichtung Leipzig ab Montag bis kommenden Freitag gesperrt. Autofahrer, die in Richtung Leipzig fahren und die Autobahn verlassen wollen, werden über das Autobahndreieck Parthenaue zur AS Kleinpösna und von dort über die Gegenfahrbahn zur AS Leipzig-Südost geführt. Der an der AS Leipzig-Südost in Richtung Leipzig auffahrende Verkehr wird während der Sperrung über die Gegenfahrbahn zur AS Leipzig-Südost geleitet.