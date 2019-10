Im Leipziger Norden, an der Landsberger Straße Ecke Maria-Grollmuß-Straße, entstehen gerade knapp 100 neue Wohnungen in vier Gebäuden. Wer vor dem abgesperrten Areal steht, sieht zwar Kräne, Absperrgitter und Baucontainer, doch für ein so großes Projekt ist es erstaunlich ruhig. "Das liegt daran, dass wir hier auf die Modulbauweise setzen", erklärt René Berott, Regionalbereichsleiter des Wohnungsunternehmens Vonovia. "Zum einen sparen wir Zeit und Kosten, zum anderen ersparen wir den Anwohnern den typischen Baulärm."

So sollen die neuen Wohnhäuser in Gohlis aussehen. Geplante Fertigstellung ist bereits im kommenden Jahr. Bildrechte: Vonovia SE/Peter Eichler Modulbauweise bedeutet, dass auf großen Schwerlasttransportern fertige Blöcke angeliefert werden. Das sind in der Fabrik gebaute Räume mit Fenstern, Steckdosen und sogar voll ausgestatteten Badezimmern. "Diese Bauweise hat auch ökologische Vorteile", sagt Berott. Man spare Müll, Energie und Ressourcen. Trotzdem legen die fertigen Module vom Werk in Bachhausen, südöstlich von Nürnberg, bis zur Baustelle in Leipzig über 300 Kilometer Wegstrecke zurück.

Am Ende muss alles richtig zusammenpassen