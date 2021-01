Düngerechtsverordnung des Freistaats Die neue Sächsische Düngerechtsverordnung ist zum Jahreswechsel in Kraft getreten. Das ist auf Drängen des Bundes geschehen, der von der EU-Kommission verklagt worden war. Hintergrund ist, dass das Grundwasser in Deutschland seit über 15 Jahren an zahlreichen Stellen mit zu viel Nitrat belastet ist und damit gegen die EU-Nitratrichtlinie verstößt. Diese sieht vor, dass je Liter Grundwasser nicht mehr als 50 Milligramm Nitrat auftreten dürfen. Ziel der Verordnung ist es nun, in Gebieten mit einem zu hohen oder erhöhten Nitratgehalt im Grundwasser, den Stickstoffgehalt zu senken. Um das zu erreichen, soll der Einsatz von Düngemitteln in diesen Bereichen reduziert werden. Nitrat gilt vor allem für Säuglinge als gesundheitsgefährdend. Ein Großteil des Trinkwassers in Deutschland besteht aus aufbereitetem Grundwasser. Den Wasserversorgern entstehen jährliche hohe Kosten, damit der Nitratwert unter den gesetzlichen Grenzwert sinkt.