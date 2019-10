Mit hunderten Traktoren haben Bauern in Leipzig, Chemnitz und Görlitz am Dienstag für mehr Mitsprache bei der Agrarpolitik protestiert. Die Landwirte beteiligten sich mit den Sternfahrten an dem bundesweiten Protest "Land schafft Verbindung", wie Paul Kompe, Organisator der Demo in Leipzig, erklärte. An der Fahrt in Leipzig beteiligten sich laut Kompe mehr als 150 Landwirtschaftsbetriebe aus der Region. Mehr als 200 Traktoren rollten auf insgesamt vier Routen zum Völkerschlachtdenkmal. Die Bauern machten mit lautem Hupen und Plakaten an ihren Traktoren auf sich aufmerksam. "Ist der deutsche Bauer tot, woher kommt denn dann das Brot?" stand auf einem Transparent geschrieben, "Der Bauer ist kein Spielzeug" auf einem anderen Plakat.