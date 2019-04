Ab Montag zahlreiche Bauarbeiten auf der A4 in Sachsen

Ab Montag benötigen Autofahrer auf der Autobahn 4 noch mehr Geduld als sonst. Denn an mehreren Stellen beginnen Sanierungsarbeiten. Zwischen Uhyst a.T. und Salzenforst werden in beiden Fahrtrichtungen jeweils die Stand- und Überholstreifen erneuert. In Richtung Görlitz geschieht das auf einer Länge von 9,1 Kilometern und in Richtung Dresden auf 6,9 Kilometern. Auch am Dreieck Dresden-West in Richtung Prag beginnen am Montag Bauarbeiten. Nachdem im letzten Jahr die Fahrbahn auf der A4 und den Zufahrten zur A17 in Richtung Chemnitz erneuert wurden, sind nun die Rampen Richtung Prag auf der A17 dran. Der Ausbau des verschlissenen Betons erfolgt auf einer Länge von rund 1,4 Kilometern.