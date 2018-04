Freitagmittag hat der Feinkosthersteller Homann offiziell einen rasanten Kurswechsel verkündet: Er will alle bestehende Altstandorte in Deutschland erhalten. Damit ist die Schließung des Stammsitzes in Dissen vom Tisch, die Umzugspläne ins sächsische Leppersdorf sind gestoppt. Doch Sachsen geht trotzdem nicht leer aus. Der Mutterkonzern von Homann, die Unternehmensgruppe Theo Müller, will in seine große Molkerei in Leppersdorf kräftig investieren.

150 neue Arbeitsplätze

Bis zum Jahr 2021 sollen 250 Millionen Euro in den Ausbau des Standortes fließen, kündigte Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig am Freitag an. Außerdem sollen 150 Arbeitsplätze entstehen. Die Absage Homanns an Leppersdorf bedauere er zwar, so Dulig. Doch die Freude über die Großinvestiton von Müller überwiege. Dulig betont außerdem, dass durch den Kurswechsel Homanns dem Freistaat kein Schaden entstanden sei.

Es ist kein Cent Fördermittel in Richtung einer möglichen Homann-Übersiedlung geflossen. Und auch für die Neuinvestition gibt es keine Fördermittel. Martin Dulig Sächischer Wirtschaftsminister

Investition in neue Produktionsstätte

Am Standort Leppersdorf arbeiten 2.300 Beschäftigte für die Sachsenmilch GmbH, die zur Unternehmensgruppe Theo Müller gehört. Bildrechte: MDR/Viola Simank Das Geld soll unter anderem in eine neue Produktionsstätte für Frischeprodukte und eine Filtrationsanlage fließen. Beides soll im kommenden Jahr in Betrieb gehen. In den kommenden Jahren ist ein neues Hochregallager und eine Anlage zur Aufbereitung von Abwasser geplant, ebenso wie Investitionen in die Infrastruktur vor Ort. Damit bleibe Leppersdorf einer der modernsten Molkereistandorte in Europa, so Dulig.

Kurswechsel kam mit neuer Unternehmensführung

Noch im vergangenen Jahr hatte Homann angekündigt, seine Produktion bis 2020 in Leppersdorf zu konzentrieren zu wollen. Der Stammsitz in Dissen sollte geschlossen werden, sogar die Sozialpläne waren schon ausgehandelt. Über die Gründe für den Kurswechsel machte die Müller-Gruppe zunächst keine genauen Angaben. "Grundlage des Aufsichtsratsbeschlusses waren die Ergebnisse einer Prüfung des bisherigen Standortkonzepts hinsichtlich Zeitplanung, Investitionsvolumen und Positionierung am Markt", hieß es lediglich in einer Pressemitteilung. Beobachter bringen das Umdenken bei Müller mit dem Weggang zweier Homann-Top-Manager im Herbst in Verbindung, die sich maßgeblich für den Umzug nach Leppersdorf eingesetzt hatten. Daraufhin habe die neue Unternehmensleitung die Umzugspläne wieder auf den Prüfstand gestellt. Das Ergebnis ist der Erhalt aller deutschen Homann-Standorte, den der Aufsichtsrat jetzt beschlossen hat.

