In Rothenburg in der Oberlausitz wird es keine Fabrik für Elektroautos geben. Der Landkreis Görlitz teilte auf Anfrage von MDR SACHSEN mit, das deutsch-chinesische Unternehmen WKW hat die Firmenansiedlung am Montag abgesagt. Begründet worden sei diese Entscheidung von Seiten des Investors mit der zu geringen Größe des Grundstücks am Flugplatz Rothenburg. 250 Hektar standen zur Verfügung. Laut Landratsamt ist den Chinesen die Fläche zu klein. Bildrechte: Wolf-Dieter Heinicke

Wie Landrat Bernd Lange im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte, hatten die Chinesen zunächst wegen 150 Hektar angefragt. 250 Hektar habe man ohne Probleme geben können. "Leider waren 250 Hektar noch zu klein, er hätte 360 haben wollen - also die gesamte Fläche. Das war in der Kürze nicht klarzuziehen."

Traum von Milliardeninvestition geplatzt

Landrat Bernd Lange Bildrechte: Landkreis Görlitz Insgesamt seien die Verhandlungen immer schwierig gewesen, sagte Landrat Lange. Es habe unterschiedliche Vorstellungen darüber gegeben, wie schnell in Deutschland eine Bebauungsplanung erstellt werden könne oder Verträge mit den Pächtern des Geländes zu lösen seien. Der Landkreis verweist auf intensive monatelange Verhandlungen in Absprache mit der Wirtschaftsförderung Sachsen, der Staatsregierung und insbesondere des Wirtschaftsministeriums. Der Landkreis Görlitz habe "flexibel auf die Vorstellungen des Investors reagiert, damit passgenaue Lösungen in Bezug auf zügige Planungs- und Genehmigungsverfahren gemeinsam hätten erarbeitet und umgesetzt werden können". Einigen konnten sich beide Parteien am Ende nicht.

Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende

Auch wenn ihn das Nein der Chinesen enttäuscht: Landrat Lange ist froh, dass eine Entscheidung gefallen ist. "Wir waren ein dreiviertel Jahr blockiert und haben Zeit mit anderen Investoren verloren." Die Absage habe aber einen positiven Nebeneffekt. "Viele sind aufmerksam geworden, dass da noch ein Industriefläche zu haben ist über 100 Hektar. Das hat man selten in einer Hand." Kontakt mit anderen Investoren hat Lange bereits aufgenommen.

Es gibt potenzielle Interessenten. Das werden wir in den nächsten sechs Monaten abklären. Bernd Lange Landrat des Landkreises Görlitz

Dazu will Lange in der nächsten Zeit auch Gespräche mit dem Land Sachsen führen. Im Bezug auf den Strukturwandel in der Region sei es wichtig, Ansiedlungen auf den Weg zu bringen, sagte Lange.

Freistaat bietet weiter Unterstützung an

Wirtschaftsminister Martin Dulig Bildrechte: Wirtschaftsministerium Sachsen Auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig bedauert die Entscheidung von WKW. "Das wäre eine gute Ergänzung für die Automobilindustrie und die Entwicklung der E-Mobilität im Freistaat Sachsen gewesen", sagte Dulig MDR SACHSEN. Man bleibe aber mit den Investoren aus China im Gespräch.

Die Türen nach Sachsen sind weiter offen. Martin Dulig

Die Wirtschaftsförderung sei weiter ansprechbar für Ansiedlungsvorhaben, sagte der Minister. Ob WKW eine andere Fläche in Sachsen in Erwägung zieht, konnte Dulig nicht beantworten. Der Freistaat begleite den Prozess, sei aber nicht in Verkaufsverhandlungen involviert.