Eine Batteriezellen-Produktion für Elektroautos in der Lausitz anzusiedeln, könne nicht erfolgreich sein. Das hat der Präsident und Wirtschaftswissenschaftler des ifo-Instituts, Clemens Fuest dem MDR-Magazin "Umschau" gesagt. Jetzt schlägt ihm Kritik aus Sachsen und Brandenburg entgegen. Die politisch Verantwortlichen in der Lausitz, in Dresden und Potsdam reagierten verärgert auf Fuests Einschätzung .

Konkret hatte der ifo-Präsident gesagt: "Es gibt in der Lausitz heute keine Kompetenz im Bereich Batterien und Mobilität. Eine Batteriefabrik könnte erfolgreich sein, wenn sie in Wolfsburg, in Stuttgart oder in München ist, wo wir schon Expertise haben. Diese gibt es in der Lausitz nicht."