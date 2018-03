Knapp 1.000 Menschen sind am Sonnabendnachmittag zu einer AfD-Kundgebung in Görlitz gekommen. Unter dem Motto "Zukunft Lausitz. Arbeitsplätze sichern!" rief die rechtspopulistische Partei zu der Veranstaltung auf den zentral gelegenen Marienplatz. Anlass waren die angekündigte Stellenstreichungen und Werksschließungen bei Siemens und Bombardier, die die Neißestadt besonders hart treffen würden.

Von der Rednerbühne hagelte es Kritik: Gegen Klimaschutz, gegen Großkonzerne, gegen EU-Regularien, gegen die Globalisierung, gegen die anderen Parteien und gegen die Bundesregierung. "Deutschland zuerst", so die Parole des sächsischen Landtagsabgeordneten Jörg Urban. Man habe es satt, Billiglohnregion zu sein, sagte der Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla unter Applaus. Chrupalla, der bei der Bundestagswahl im September dem jetzigen sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer das Direktmandat in Görlitz abgenommen hatte, forderte die Firmenchefs auf, zu "deutscher Unternehmertradition" zurückzukehren.

Im Publikum hörten überwiegend ältere Männer zu. Vereinzelt trugen sie Fahnen, das obligatorische Pegida-Schild war auch dabei. Aber auch Frauen, Jugendliche und Kinder verfolgten die Veranstaltung. So hörte sich die Görlitzerin Barbara Otto die Reden mit Interesse an. Sie musste früher in Rente gehen und nun reiche das Geld nicht. "Das habe ich der Nahles zu verdanken", schimpfte die 64-Jährige. Nun gehe sie nebenher Putzen, solange sie noch könne.

Neben ihr sorgte sich Marion Neumann um ihre Familie. Denn Mann und Kind arbeiten im Turbinenwerk von Siemens. Dessen Schließung wäre eine Katastrophe für die ganze Stadt, sagte sie. "Da hängt ein ganzer Rattenschwanz dran, das fängt beim Bäcker an."