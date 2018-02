Dreieinhalb Jahre nach der sächsischen Landtagswahl befasst sich am Mittwoch der Verfassungsgerichtshof in Leipzig mit dem Zustandekommen des Parlaments. Es geht um eine Beschwerde des früheren Bautzener AfD-Kreischefs Arvid Samtleben. Der AfD-Politiker hält die Landtagswahlen 2014 für ungültig und ist mit seinem Protest inzwischen bei der obersten sächsischen Gerichtsbarkeit angekommen. Samtleben will persönlich bei der mündlichen Verhandlung des Verfassungsgerichtshofs dabei sein.