Mit dem Jahreswechsel haben polnische Kommunen die Möglichkeit, in ihrem Verwaltungsbereich den Verkauf von Alkohol einzuschränken. 24-Stunden-Geschäfte, Kioske und Tankstellen dürften dann nachts keinen Alkohol mehr verkaufen. Das neue Gesetz soll auch für gastronomische Betriebe wie Restaurants, Kneipen und Diskotheken sowie für den öffentlichen Raum, etwa im Fall von Stadtfesten oder Musikfestivals gelten. Selbst Biermischgetränke mit niedrigem Alkoholgehalt wären in diesem Fall ausgeschlossen vom Verkauf.

Alkoholmissbrauch eindämmen

Das Gesetz zur Prohibition, das Ende November 2017 mehrheitlich (246 Ja-Stimmen bei 460 Abgeordneten) vom polnischen Parlament verabschiedet wurde, soll helfen, den Alkoholmissbrauch in Polen einzudämmen. Einer aktuellen Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO zufolge konsumiert ein polnischer Staatsbürger durchschnittlich 12,3 Liter reinen Alkohol pro Jahr; das ist weniger als beim Nachbarn Tschechien (13,7 Liter/Jahr), allerdings mehr als in Deutschland (11,4 Liter/Jahr).

Fraglich ist allerdings, ob und wie viele Kommunen das neue Gesetz auch wirklich anwenden wollen, schließlich geht damit eine Senkung der touristischen Attraktivität einher. Außerdem kritisieren Ladenbesitzer das Gesetz als weiteren Schritt zurück in die Vergangenheit: "Das ist nichts anderes als die Rückkehr in die Zeiten der polnischen Volksrepublik", so ein Verkäufer in der Breslauer Innenstadt. "Damals war Alkoholverkauf und -konsum nur nach 13 Uhr erlaubt." Die damalige Prohibition habe den illegalen Handel und Verkauf von selbstgebranntem Schnaps erblühen lassen.

Wer setzt das Verbot um?

Aus Sicht von Roman Szełemej, dem Bürgermeister im niederschlesischen Wałbrzych (Waldenburg), ist das neue Gesetz trotzdem eine interessante Idee. Ob sie allerdings in seiner Stadt Umsetzung finden soll, dazu wollte er sich im Interview mit der Gazeta Wrocławska noch nicht äußern. Auch die Stadtverwaltungen von Breslau und Zgorzelec wollen sich auf MDR-Anfrage mit einer Entscheidung bis Anfang Januar 2018 zurückhalten. Das Gesetz müsse erstmal in Kraft treten, hieß es schriftlich. Der Genuss von "Polnischen Raketen" (Wodka mit Himbeersirup und Tabasko) könnten in manchen Städten bald nachts verboten sein. Bildrechte: MDR/Holger Lühmann

Dennoch: In Breslau gibt es zumindest Indizien, dass die Neuregelung auf großes Interesse stoßen könnte. Der dortige Stadtrat hatte bereits 2011 ein Alkoholverkaufsverbot im Stadtzentrum beschlossen. 2015 folgte die Entscheidung, die Anzahl der Spirituosengeschäfte von 50 auf 39 zu reduzieren. In beiden Fällen wurden die Beschlüsse jedoch von der nächsthöheren Regionalverwaltung, dem Woiwodschaftsamt, wieder aufgehoben. Es hieß, der kommunale Alleingang verstoße gegen die nationale Gesetzeslage. Nun könnte Breslau einen erneuten Versuch starten, den Alkoholkonsum einzuschränken. Eine solche Entscheidung könnte Signalwirkung auch für andere Kommunen in Niederschlesien haben.