Der französische Alstom-Konzern zahlt weniger für die in Deutschland ansässige Bahnsparte des kanadischen Herstellers Bombardier als zunächst vereinbart. In dem am Mittwoch unterzeichneten Kaufvertrag ist nach Angaben von Alstom ein Preis von bis zu 5,3 Milliarden Euro festgehalten. Ursprünglich war von 5,8 bis 6,2 Milliarden Euro die Rede. Der endgültige Abschluss des Geschäfts wird Anfang kommenden Jahres erwartet.