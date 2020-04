Dieses Jahr gibt es besonders wenige Moorfrösche Bildrechte: imago/blickwinkel

Das kommt natürlich auf den Abschnitt an. Wir haben insgesamt 22 Kilometer Zaun an 20 Stellen aufgebaut. Ich hatte beispielweise vor fünf, sechs, sieben Jahren in Kaschel in einem Fangeimer 350 Amphibien. Jetzt sieht man an der gleichen Stelle bloß noch drei bis vier kläglich am Boden des Eimers liegen. Es geht also um richtig viele Amphibien, die nun nicht mehr da sind. Wir hatten in manchen Jahren 30.000 - 40.000 Amphibien. Und jetzt sind wir bei 5.000, die wir bis jetzt gesammelt haben. Vor allem die Moorfrösche fehlen dieses Jahr. Da ist es richtig dramatisch.