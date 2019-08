Wegen des ausbleibenden Niederschlags ist die Wassersituation in der Lausitz weiter angespannt. Wie die Arbeitsgruppe "Extremsituation" mit Experten Sachsen, Brandenburg und Berlin mitteilte, haben die Talsperren Bautzen und Quitzdorf in diesem Jahr bereits 14 Millionen Kubikmeter Wasser abgegeben, um Wasserstände in Fließgewässern wie der Schwarzen Elster auszugleichen.