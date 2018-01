Rund 45.000 Fahrzeuge haben im vergangenen Jahr täglich den Burkauer Berg bei Pulsnitz auf der A4 passiert, darunter rund 10.000 Lkw. Innerhalb von zwei Jahren hat der Verkehr damit um mehr als zehn Prozent zugenommen, Tendenz steigend. Die Zahlen wurden am Montag bei einem Gespräch im sächsischen Wirtschaftsministerium mit Oberlausitzer Landtagsabgeordneten vorgestellt, die den Ausbau der A4 fordern. Sie sehen sich durch die Zahlen in ihrem Vorhaben bestätigt. Zur Initative für den Ausbau der A4 gehört auch der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum. Vor dem Hintergrund des steigenden Verkehrsaufkommens sagt er: "Ich gehe davon aus, dass wir die Prognose für das Jahr 2030 im Bereich der A4 sicherlich überarbeiten müssten, weil die Zahlen für eine Steigerung von zehn Prozent pro Jahr sprechen." Das sächsische Wirtschaftsministerium unterstützt die Initiative der Oberlausitzer und bereitet zurzeit eine Nachmeldung zum Bundesverkehrswegeplan vor. Darin will Sachsen bis zum Sommer beim Bund den sechsspurigen Ausbau der A4 von Dresden-Nord bis zur Anschlussstelle Burkau beantragen.

Laut Schiemann gebe es Ausnahmeregelungen im Bundesverkehrswegeplan, die einen Ausbau ermöglichten, auch wenn das Verkehrsaufkommen noch nicht die geforderte Grenze erreicht, so Schiemann. Man müsse schließlich auch die Verkehrssicherheit und die Unfallhäufigkeit mit im Blick haben. Außerdem sei für die Lausitz eine gute Verkehrsanbindung existenziell notwendig. So gebe es in der Oberlausitz rund 40.000 Tagespendler, die täglich ihr Auto oder den Zug nutzen. Auch Unternehmen seien auf einen reibungslosen Transport angewiesen. Er hofft deshalb auf ein beschleunigtes Verfahren, sollte der Ausbau der A4 zwischen Burkau und Dresden genehmigt werden. Für die Oberlausitzer Landtagsabgeordneten ist der Ausbau in diesem Teilabschnitt nur der erste Schritt für eine gute Verkehrsanbindung. Der weitere Ausbau der A4 bis Görlitz, die Elektrifizierung der Bahnstrecke Dresden-Görlitz und der Ausbau der B178 bleiben weiter auf ihrer Agenda.