Es ist der zweite Donnerstag im Monat. Ein blitzblanker Nobelgeländewagen rangiert in Görlitz in eine Parklücke auf dem Postplatz. Eine elegant gekleidete Blondine steigt aus dem rund 100.000 Euro teuren Wagen mit Görlitzer Kennzeichen und stöckelt zur Sparkasse. Blicke voller Bewunderung folgen ihr. Doch was die Männer nicht ahnen: Die hübsche Frau in Markenkleidung ist Polin und sie holt ihr Arbeitslosengeld II ab. Das ALG II ist praktisch ihr Haushaltsgeld. Sie ist die in Görlitz als arbeitslos gemeldete Ehefrau eines erfolgreichen Bauunternehmers aus Polen.

Flugzeug oder Sportwagen?

Dieser Fall ist kein Einzelfall. Viele erfolgreiche Unternehmer aus Polen haben sich auch in Görlitz angemeldet. Sie kauften in der Oberlausitz Grundstücke, Villen und Häuser. Ihre Luxuswagen haben aus versicherungstechnischen Gründen deutsche Kennzeichen. Darunter ist auch ein Zgorzelecer mit einem Mercedes-AMG-S Coupé für mehr als 150.000 Euro.

Doch nicht nur erfolgreiche Unternehmer aus dem Nachbarland investieren viel Geld in Luxusgüter. Ein Görlitzer IT-Spezialist war der erste Ostdeutsche, der mit einer eigenen zweimotorigen Cessna zu seinen europaweiten Geschäftsterminen düste. Mittlerweile lässt sich der Spezialist für Datenbanken fliegen. Der Zeitaufwand als Pilot und für die Maschine standen nach seinen Worten in keinem Verhältnis zur Zeitersparnis duch das Selberfliegen. Ein anderer Unternehmer, im Internetgeschäft tätig, nutzt einen Sportwagen, um zügig unterwegs zu sein. Seinen schwarzen Lamborghini erkennen mittlerweile einige Polizisten am Klang des Motors. 21 Einkommensmillionäre gab es bei der letzten Erhebung in den Landkreisen Görlitz und Bautzen. Bildrechte: MDR/Collage

Erfolgreiche Unternehmer

In der Oberlausitz gibt es durchaus sehr erfolgreiche Unternehmen. In Görlitz haben sich die IT-Branche etabliert sowie der medizinische Gerätebau entwickelt. In den Landkreisen Bautzen und Görlitz gibt es starke Maschinenbauer und Kunststoffzulieferer. Einige traditionsreiche Branchen sind nach einer Flaute wieder auferstanden. Ohne technische Federn aus der Oberlausitz fährt beispielsweise kein deutsches Auto. Auch die Textilindustrie hat sich erfolgreich in Nischen etabliert. Kein Airbus hebt ohne feuerfeste Textilien aus Zittau ab.

Millionäre in der Oberlausitz

Der wirtschaftliche Erfolg wird nicht nur bei den Steuern sichtbar. Laut Finanzministerium lebten bei der letzten Erhebung 2014 im Landkreis Bautzen zehn Einkommensmillionäre, im Landkreis Görlitz elf. Zwei Jahre zuvor waren es noch jeweils acht. Zum Vergleich: In Dresden wurden 27 und in Leipzig 22 Einkommensmillionäre gezählt.

Ein Bürger hat bei seinen steuerpflichtigen Einkünften (EStG § 2 Absatz 3) im Jahr die "magische Grenze" von einer Million Euro überschritten. Dann wird er landläufig als Einkommensmillionär bezeichnet.

Auch wenn der Reichtum nach außen kaum sichtbar wird. Bei Nobelgefährten werden offenbar auch die reichen Oberlausitzer schwach. Zum Jahreswechsel waren in den Landkreisen Bautzen und Görlitz knapp 600 Autos gemeldet, die in der Anschaffung teurer als 100.000 Euro sind.

Der Neidfaktor spielt in der Oberlausitz eine große Rolle. Seinen Reichtum sollte man hier besser nicht zur Schau stellen. Da tauche ich lieber in einer Großstadt wie Berlin unter. Einkommensmillionär Zittau

Mehr Schein als Sein

So sind im Landkreis Görlitz vier Rolls-Royce gemeldet. Genauso viele Bentleys glänzen in heimischen Garagen. Aber die Görlitzer setzen nicht nur auf die klassischen Luxusgefährte. So rollen bereits sechs Sportwagen mit Elektroantrieb von Tesla durch die Oberlausitz. Schneller sind nur die ein dutzend hier zugelassenen Ferraris. Die Nobelgefährte der Reichen sind allerdings nur selten auf den Straßen zu sehen. Sie werden wahrscheinlich zu Hause gehegt und gepflegt.



Aber Vorsicht ist geboten. Man sollte sich von teuren Schlitten nicht blenden lassen. So soll ein Teichwirt mit einem Luxusgeländewagen durch die Region sausen, dessen Schuldenberg fünfstellig ist. Der Volkswagen unter den Nobelkarossen ist im wahrsten Sinnen des Wortes der Porsche. 171 Sportwagen aus dem VW-Konzern rollen an der Neiße. (Archivbild) Bildrechte: Porsche