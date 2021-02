Das Netzwerk soll Patienten, die an Parkinson erkrankt sind, einen gleichberechtigten Therapiezugang bieten, egal ob man auf dem Land lebt oder in der Stadt. Da es einen Facharztmangel im ländlichen Raum gibt, unterstützen wir mit dem Netzwerk die Patientenbetreuung und machen Therapievorschläge, die dann gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten umgesetzt werden. Dadurch wollen wir möglichst lange die Lebensqualität der Patienten erhalten und auch Folgeerkrankungen oder Krankenhauseinweisungen vermeiden.

Dabei überwachen wir den Patienten durch Symptom-Monitoring und nehmen dann auch anhand der Ergebnisse eventuell wieder Therapieanpassungen vor. Das kann so weit gehen, dass der Patient unser Zentrum nur einmal im Jahr sieht, wir aber immer wieder Therapieänderungen oder Vorschläge mit dem niedergelassenen Kollegen zusammen besprechen und die dann in gemeinsamer Regie umsetzen.

Es gibt drei Parkinson-Zentren, die dann die Patientenbetreuung übernehmen sollen: die Uniklinik Dresden, das Klinikum Meißen und die Klinik am Tharandter Wald in Hetzdorf.

Aktuell sind wir noch in der Phase von Entwickeln und Testen. Das heißt, wir bauen noch an der Patientenmanagement-Plattform. Regelmäßig testen wir, was wir erstellt haben und nehmen gegebenenfalls nochmal Anpassungen vor, bevor wir dann bald an den Echtstart gehen - sprich das Netzwerk für alle Patienten und alle niedergelassenen Ärzte öffnen.