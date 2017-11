Auf jeder Fewa-Packung war sie drauf: die Fewa-Johanna. In der Ausstellung sitzt sie in einer improvisierten Waschküche.

Auf jeder Fewa-Packung war sie drauf: die Fewa-Johanna. In der Ausstellung sitzt sie in einer improvisierten Waschküche.

Auf jeder Fewa-Packung war sie drauf: die Fewa-Johanna. In der Ausstellung sitzt sie in einer improvisierten Waschküche. Bildrechte: Reklamehelden Kamenz

Kennen Sie die Fewa-Johanna noch? Auf jeder Waschpulverpackung prangte sie und war so in den ostdeutschen Waschküchen allgegenwärtig. Die Fewa-Waschfrau war die einzige DDR-Werbefigur, die es schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab. Im DDR-Fernsehen war sie als waschende und singende Hausfrau ein Star. Bis zum DDR-Werbeverbot 1975. Nach dem Aus der "tausend tele-tipps" verschwand auch Johanna vom Bildschirm. In einer Sonderausstellung mit dem Titel "Reklamehelden" im Kamenzer Malzhaus kehrt sie nun ins Bewusstsein der Besucher wieder zurück und weckt so manche Kinderheitserinnerung.