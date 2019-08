Ein Auto ist am frühen Freitagmorgen in Putzkau bei Bautzen abgebrannt. Anwohner hatten gegen 1:30 Uhr Feuer direkt vor ihrem Wohnhaus wahrgenommen. Sie riefen die Feuerwehr und versuchten mit insgesamt fünf Feuerlöschern, den Brand selbst zu bekämpfen. Anwohner aus Nachbarhäusern in der Straße "An der Wesenitz" halfen mit, dass das Feuer nicht auf Häuser übergriff. Die Feuerwehr bekam den Skoda schließlich gelöscht.