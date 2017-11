Der erste der beiden mutmaßlichen Autodiebe ist in der Nähe von Bautzen festgenommen worden, nachdem er wegen eines Staus stoppen musste. Der 19-Jährige war am Mittwochmorgen auf der Autobahn 4 von Bautzen in Richtung Görlitz unterwegs, teilte die Polizei mit. Wegen eines Staus kurz vor Weißenberg musste der Mann anhalten und geriet offenbar in Panik. Er stellte den Wagen auf der linken Fahrspur ab und flüchtete zu Fuß.

Ein Autofahrer wurde darauf aufmerksam und informierte die Polizei. Der Wagen war zu dieser Zeit noch nicht als gestohlen gemeldet, die Beamten durchsuchten dennoch die Umgebung nach dem geflüchteten Fahrer. Ein Streifenwagen konnte den 19-Jährigen in der Ortschaft Litten stellen. Weitere Polizisten hatten über das Nummernschild den Eigentümer des Autos in Leipzig ermittelt und angerufen. Dadurch wurde der Diebstahl bekannt, der 19-Jährige konnte festgenommen werden.

Der zweite Fall spielte sich in der Nähe von Nieder Seifersdorf ab. Gegen 11:10 Uhr wollten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach einen Audi A6 mit Berliner Kennzeichen, der sich auf der A4 von Bautzen Ost in Richtung Görlitz bewegte, kontrollieren. Der Fahrer setzte zu einer Verfolgungsjagd mit überhöhter Geschwindigkeit an. Laut Bundespolizei verstieß er dabei mehrfach gegen die Straßenverkehrsordnung.



An der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf verließ der die Autobahn und setzte seine Flucht auf der S122 fort. Hinter der Ortschaft Melaune verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und landete mit dem Fahrzeug auf einer Wiese. Nach ersten Erkenntnissen entstand am Fahrzeug Totalschaden, der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Der 32-jährige Pole wurde vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung des Audi wurde festgestellt, dass die angebrachten Berliner Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehören und es ursprünglich mit Darmstädter Kennzeichen versehen war. Dort wurde es um 09:21 Uhr als vermisst gemeldet.