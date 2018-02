Noch ist die schmucke Holzveranda eingerüstet. Seit Herbst wird die Villa Bellevue für 1,3 Millionen Euro saniert. Der Innenausbau laufe, im Frühjahr folge die Fassadengestaltung, alles liege im Plan, erklärt zufrieden Cord Panning, Parkdirektor und Geschäftsführer der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" . Er schätzt, dass im Juni die ersten Mieter in die Wohnungen einziehen können. "Es gibt es eine Reihe von Interessenten", so Panning. Schließlich lasse sich hier relativ günstig in einem Welterbegebiet wohnen, fügt er hinzu.

Sanierung wird zum Puzzlespiel

Drei prägnante Gebäude sind aus der Zeit des Kurwesens im 19. Jahrhundert im Badepark erhalten geblieben. Sie werden nun für mehr als vier Millionen Euro auf Vordermann gebracht. Allein in diesem Jahr fließen 1,9 Millionen Euro in das auch Hermanns-Bad genannte Areal.

Im Rohbau macht die Villa Pückler keine gute Figur. Sie ist aber das historisch bedeutendste Bauwerk im Badepark. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Neben der 1850 errichteten Villa Bellevue handelt es sich um das historische Badehaus, erbaut 1857, sowie die Villa Pückler, Baujahr 1823. Letztere macht im jetzigen Rohbauzustand keine gute Figur. Was daran liegt, dass der häufig finanzschwache Fürst beim Bau an der Qualität sparte. Während die Giebelseite noch eine originale Fachwerkwand präsentiert, musste an vielen anderen Stellen das Mauerwerk ausgetauscht werden. "Ein Puzzlespiel", nennt es Panning.

Eintauchen in die Legende um die schöne Machbuba

Doch gerade die Pückler-Villa sei der Schlüsselbau für die weitere Entwicklung des Badeparks, betont der Parkdirektor. Im Kurpark verlebte die schöne Machbuba, die Pückler während einer seiner Afrikareisen von einem Sklavenmarkt kaufte, ihre letzten Wochen. Deshalb soll die Villa später eine Dauerausstellung zu den Orientreisen des Fürsten und zum Schicksal der afrikanischen Sklavin beherbergen. Doch das ist Zukunftsmusik. In drei Jahren könnte es soweit sein.

Das Badehaus hat einen Verbinderbau erhalten. Hier sollen Toiletten installiert werden. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Wer mit der Waldeisenbahn nach Bad Muskau fährt, erlebt jedoch an der Station im Badepark bereits dieses Jahr mehr Komfort. Der Verbinderbau zwischen den Pavillons des langgestreckten Badehauses steht bereits. Dort sind Toiletten geplant. Als schönes Detail soll zudem in diesem Jahr die sogenannte Exedrabank wieder aufgestellt werden. Das halbkreisförmige steinere Sitzmöbel war damals sowohl ein Plätzchen, um den Park zu genießen, als auch selbst eine Augenweide.

Brauerei wird gesichert

Doch nicht nur der Badepark steht im Mittelpunkt der diesjährigen Investitionen. Parkdirektor Cord Panning hat zwei neue Großprojekte auf seinem Tisch.

In der Brauerei-Ruine beginnen in diesem Jahr die Sicherungsarbeiten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt Ein Schandfleck ist die durch Pückler in den Jahren 1844/45 errichtete Brauerei, die in der Stadt am Rande des Muskauer Parks zusehends verfällt. Nachdem der Freistaat die Ruine voriges Jahr gekauft hatte, sollen nun erste Sicherungsarbeiten beginnen. Einige Anbauten werden abgerissen, Dächer und Fenster geschlossen, die Statik ertüchtigt, zählt Panning auf. Welche Nutzung das Brauerei-Ensemble erfahren soll, ist noch offen.

Besucherzentrum für den Unesco-Geopark

Das zweite Projekt beschäftigt sich mit der Zukunft des Kavaliershauses im Pückler-Park. Seit 2006 wurde der Muskauer Faltenbogen - eine in der Eiszeit entstandene Endmoräne, die sich über Teile Brandenburgs, Sachsens und Polens zieht - in die Liste ausgezeichneter nationaler Geotope aufgenommen. "Dieser Unesco-Geopark braucht einen sächsischen Input. Und das kann nur ein Besucherzentrum sein, das man auch im großen Stil angehen sollte", findet Panning. Dafür habe würde sich das Kavaliershaus im Muskauer Park eignen. Diesbezüglich laufen gerade Gespräche.

Winterlichtfest im Pückler-Park

Am Sonnabend findet im Pückler-Park zum sechsten Mal das Winterlichtfest statt. Mit Einbruch der Dunkelheit starten an fünf Stellen dies- und jenseits der Neiße Lampionumzüge zum Neuen Schloss. Gleichzeitig wird der Park mit viel Licht in Szene gesetzt.

Quelle: MDR/ma