In den sanierten Bautzener Bahnhof sollen noch in diesem Jahr alle Geschäfte und Räume an künftige Mieter übergeben werden. Das sagte Investor Gerald Lucas MDR SACHSEN. Die Seitenflügel seien inzwischen fertiggestellt. Dort hätten eine Krankenkasse und der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien bereits ihre Räume übernommen. Bis Ende November sollen auch im Mittelgebäude erste Mieter ihre Umzugskisten auspacken. Dazu zählt auch eine Bäckerei, die dort ein Café eröffnen will.