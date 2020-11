In Schwarzheide an der sächsisch-brandenburgischen Grenze wird am Freitag der erste Spatenstich für ein neues Batteriewerk gesetzt. Der Chemiekonzern BASF will an seinem Standort das Geschäftsfeld erweitern und Kathoden für Batteriezellen herstellen. Diese sollen hauptsächlich in Batterien für Elektroautos zum Einsatz kommen. Die Vorprodukte kommen aus einem BASF-Werk in Finnland. 400 Millionen Euro investiert das Unternehmen in beide Standorte.