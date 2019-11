In Bautzen beginnen am Montag an mehreren Stellen Bauarbeiten, die für Anwohner und Autofahrer Umwege und Beeinträchtigungen bedeuten. Auf dem Gesundbrunnenring wird die Straße zwischen der Einmündung Jan-Skala-Straße und der Kreuzung am "Kaufland" komplett erneuert. Deshalb bleibt dieser Bereich knapp vier Wochen lang bis Ende November voll gesperrt. Bewohner des Wohngebiets Otto-Nagel-Straße/Friedrich-Ebert-Straße/Jan-Skala-Straße sind davon betroffen: Die Zu- und Abfahrt ist bei 29. November ausschließlich über die Jan-Skala-Straße möglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch für Parkplätze in dem Gebiet gelten vorübergehend andere Zufahrten, die ausgeschildert sind.