Die Bautzener Stadtratssitzung musste am Mittwochabend abgebrochen werden, weil das Gremium nicht mehr beschlussfähig war. Der Grund: 15 Stadträte haben die Sitzung vorzeitig verlassen. Sie wollten an der Preisverleihung des umstrittenen Vereins Bautzener Frieden teilnehmen - so die geschlossene Fraktion der AfD, der FDP und die Mehrheit der Fraktion Bürgerbündnis Bautzen. Deshalb konnten mehrere Tagesordnungspunkte nicht behandelt werden, wie das Wohnkonzept der Stadt Bautzen.