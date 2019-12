MDR SACHSEN: Die A4 soll auf 86 Kilometern verbreitert werden. Das heißt, je Fahrtrichtung kommt eine Fahrspur dazu. Wie beginnt man bei einem solch großen Projekt mit den Planungen?

Michael Ditter: Wir werden als erstes in die Untersuchung der Umwelt einsteigen, sprich welche Naturräume werden wir wie beeinträchtigen? Wie können wir Eingriffe vermeiden und wenn sie nicht zu vermeiden sind, wie können wir sie minimieren? Danach müssen wir überlegen, wie man die Eingriffe ausgleichen kann. Das ist der umweltfachliche Teil.



Wir müssen uns aber auch um das "Schutzgut" Mensch kümmern. Wo schaffen wir also Lärmbelastungen und wie gehen wir mit denen um? Wie können wir dafür sorgen, dass für die Menschen, die nahe der Autobahn wohnen, die Lebensqualität bleibt? Das sind Themen neben der eigentlichen technischen Herausforderungen des Baus. Aber es sind die entscheidenden Themen, anderenfalls würden wir eine solche Verkehrsanlage nie baurechtlich genehmigt bekommen.

An welchen Stellen wird es denn besonders problematisch?

Immer da, wo die Bebauung sehr dicht an die Straße heranrückt, haben wir Lärmschutzprobleme und ein Emissionsproblem, also Schadstoffe, die auf die Menschen einwirken. Immer da, wo die Natur dicht an die Trasse heranrückt, wie Wälder und wertvolle Naturräume, müssen wir Ausgleich und Ersatz zu organisieren. Und dann werden wir natürlich auch von den Vertretern der Belange dieser Schutzgüter, so nennen wir das, auch entsprechenden Widerstand haben oder in Diskussionen gehen. Sie haben das berechtigte Interesse für uns alle, die Natur zu schützen und da, wo es notwendig ist, entsprechende Forderungen zu erheben.

Wie sieht es mit dem eigentlichen Bau aus – welche Herausforderungen gibt es da?

Sie müssen sich vorstellen, wenn ich einen Abschnitt von sechs auf acht Fahrstreifen ausbreite, dann habe ich einen größeren Platzbedarf und alle Anbindung an diesen Abschnitt passen nicht mehr. Sie müssen also angepasst werden. Und das nicht nur rein von der Fläche, sondern auch im Hinblick auf den Verkehrsbedarf. Das heißt auch ein Um- und Ausbau von zum Beispiel Anschlussstellen, von Autobahndreiecken, das ist eine große Herausforderung. Wir müssen allein 233 Bauwerke wie Brücken und Lärmschutzwände entlang der Strecke überprüfen und teils neu bauen.

Wenn die Bauarbeiten einmal begonnen haben, wie werden sie ablaufen, ohne dass es zum Dauerstau auf der Strecke kommt?

Wir werden sicherlich die Baumaßnahmen in Abschnitten realisieren. Dabei werden wir uns auch darüber Gedanken machen, wie wir in den Abschnitten, in denen Bautätigkeit stattfindet, einen möglichst leistungsfähigen Verkehrsablauf hinkriegen. Dass der nicht genau so ist, als würde nicht gebaut, das ist wohl jedem klar. Wir werden dazwischen Streckenabschnitte schalten, wo sich der Verkehr wieder entspannen kann, so dass Staus sich wieder auflösen können, um dann im nächsten Abschnitt wieder bauen zu können. Also eine Art Schachbrettmuster. Wir versuchen, alle Möglichkeiten zu nutzen, um letztlich den Verkehrsfluss so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Das wird aber schwer angesichts des hohen Anteils an Lkw-Verkehr.

Wie lange werden die Autofahrer mit Einschränkungen rechnen müssen?