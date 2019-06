Im Asylbewerberheim in Kamenz hat in der Nacht zu Donnerstag die geplante Abschiebung eines Asylbewerbers zu einem Großeinsatz der Polizei geführt. Wie ein Sprecher der Polizei informierte, hatte sich ein 36 Jahre alter Mann aus dem Iran vehement und aggressiv dagegen gewehrt. Er musste daraufhin im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Im Anschluss konnte er zur Abschiebung in sein Land an die Bundespolizei übergeben werden.