Für den Trägerverein der Freien Alternativschule (FAS) ist das Schloss Brauna der ideale Schulstandort: Es gibt ein großes Außengelände, auf dem die Kinder sich frei bewegen können und die vorhandenen Räume sind relativ gut in Schuss. Sie müssten nur neu gemalert und Funktionsräume zum Werken oder Malen eingerichtet werden. Auch der Gebäudeeigentümer, die Louisen gGmbH aus Königsbrück, stimmt den Schulplänen zu.

Konkurrenz zur staatlichen Grundschule?

Allerdings hat die Stadt Kamenz, zu der Brauna gehört, auch ein Wort bei dem Vorhaben mitzureden. Denn sie muss dem Bauantrag der Schulinitiative und der damit einhergehenden Nutzungsänderung des ehemaligen Kinderheimes zustimmen. Das hat sie bisher nicht getan. Vielmehr beschloss die Mehrheit der Stadträte Anfang Juni, das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag gegenüber dem Landkreis Bautzen bis zu zwölf Monate zurückzustellen. Ihre Begründung: Die Stadt arbeite an einer neuen städtebaulichen Planung für den historischen Ortskern von Brauna, die auch das Areal rings um das Schloss mit einschließt. Die Räte im Kamenzer Rathaus am Markt müssen dem Bauantrag der Schulinitiative und der damit einhergehenden Nutzungsänderung des ehemaligen Kinderheimes zustimmen. Bildrechte: imago images / Olaf Döring

Die neue Ortsplanung solle nachhaltig sein. Daher gebe es vieles zu bedenken, sagt Oberbürgermeister Roland Dantz. Zum Beispiel, dass es bereits eine staatliche Grundschule in Brauna gibt. Dantz und viele Stadträte sehen deshalb die Einrichtung einer zusätzlichen freien Schule als Konkurrenz an. Man habe den Einwohnern versprochen, die Existenz der vorhandenen Grundschule zu sichern, so Dantz. Deshalb erscheine auch aus stadtplanerischer Sicht das Vorhaben einer freien Schule in Brauna derzeit nicht möglich.

Schule steht auf der Kippe

Für die Initiatoren der FAS ein harter Schlag. Denn sie haben schon viel Geld in das Projekt gesteckt, beispielsweise für die Vorbereitung des Bauantrages oder das Brandschutzkonzept. Mehr als 10.000 Euro habe dies gekostet, so Frank Jank vom Trägerverein.

Das können wir als kleiner Verein nicht noch ein zweites Mal für einen anderen Standort aufbringen. Frank Jank Schulträgerverein

Wenn die Schule also nicht dieses Jahr starten könne und auch keine Aussicht bestehe, dass sie im kommenden Jahr eröffne, dann müsse man das Vorhaben als gescheitert ansehen.



Die Stadt Kamenz und Oberbürgermeister Dantz betonen derweil, dass sie die Gründung einer Freien Schule grundsätzlich begrüßen. Aber eben nicht in Brauna, sondern eher in der Stadt Kamenz selbst. Dafür habe man dem Verein verschiedene alternative Standorte vorgeschlagen. Für den Schulverein seien sie aber aus verschiedenen Gründen nicht infrage gekommen, sagt Frank Jank.

Petition für neue Schule - bereits 500 Unterschriften

Um die Freie Alternativschule in Brauna trotzdem noch zu retten, hat sich der Trägerverein deshalb an das Landratsamt Bautzen gewandt. Es soll prüfen, ob das Vorgehen der Stadt Kamenz gerechtfertigt ist. Außerdem haben sie eine Petition gestartet, die sich an Landrat Michael Harig richtet. Darin machen sie deutlich, dass das Recht auf die Gründung und den Betrieb einer Schule in freier Trägerschaft in der Sächsischen Verfassung und im Grundgesetz verankert ist. Deshalb appellieren die Initiatoren an das Landratsamt, den Bauantrag zur Umnutzung des Schlosses Brauna als Schulgebäude zu genehmigen. Mehr als 500 Unterstützer haben die Petition bereits unterschrieben.

Quelle: MDR/fg/vis