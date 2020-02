Die Dramatik der Situation dort könne man eigentlich gar nicht in Worte fassen, sagt Silke Lindner. Sie sitzt am Schreibtisch in ihrer Hausarztpraxis in Hoyerswerda, die sie gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. Vor ihr liegen ein Tabletcomputer mit Fotos und ein Hefter mit Tagebuchaufzeichnungen aus einer ganz anderen Welt. Denn die Ärztin hat ein Vorhaben verwirklicht, das sie bereits in ihrer Jugend umtrieb: Menschen zu heilen, die sich in extremer Not befinden. Mit der ärztlichen Hilfsorganisation German Doctors hat Silke Lindner im Herbst vergangenen Jahres sechs Wochen lang auf der Philippinen-Insel Mindoro gearbeitet und dort die Mangyans behandelt.

Bei den Mangyans handelt es sich um ein indigenes Volk. Durch seine abgeschiedene Lebensweise sei es in weiten Teilen rechtlos, berichtet die Ärztin. "Viele Mangyans sind juristisch nicht existent, haben keine Ausweise und damit auch keinen Anspruch auf soziale oder medizinische Unterstützung." Für German Doctors war Silke Lindner 2019 als eine von insgesamt 19 Medizinern ehrenamtlich auf Mindoro im Einsatz.

German Doctors German Doctors ist eine international tätige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in Bonn. Die Organisation entsendet Ärzte auf die Philippinen, nach Indien, Bangladesch, Kenia und Sierra Leone. Die Ärzte arbeiten unentgeltlich während ihres Jahresurlaubs oder befinden sich im Ruhestand. Seit 1983 sind über 7.500 Einsätze durchgeführt worden.

Sprechstunde am Klapptisch

Vom sogenannten Doctor's House in der Stadt Mansalay aus war Silke Lindner täglich auf der Südhälfte der Insel unterwegs. "Wir sind mit einer Rolling Clinic – einem Jeep, der bis zum Dach mit Medikamenten vollgepackt war – jeden Tag in ein anderes Dschungeldorf gefahren." Dort wurde dann eine provisorische Sprechstundenhütte eingerichtet, mit einem Klapptisch, zwei Klappstühlen und einigen Tüchern als Sichtschutz. Nummerierte Holzspatel waren das Anmeldesystem. "Ich hatte ein Stetoskop, ein Otoskop, mein Wissen und meine Erfahrungen. Und dann ging es los", erzählt Lindner.

Die Rolling Clinic fährt täglich in die Dschungeldörfer. Die Route ist so ausgelegt, dass alle vier Wochen eine Sprechstunde angeboten werden kann. Bildrechte: MDR/Silke Lindner Bis zu hundert Patienten behandelte die Ärztin an einem Tag. Vor allem Kinder. Es seien viele schwere Fälle darunter gewesen. "Die meisten Kinder waren unterernährt, hatten Pneumonien, Abszesse, Wurmbefall", erinnert sich die 55-Jährige. Es habe viele Wunden, Hautinfektionen wie Krätze gegeben. Dazu kamen schwere Fälle von Tuberkulose. "Weil die Patienten mitunter auch bis zur Sprechstunde weit laufen müssen, sind die Krankheiten meist schon sehr fortgeschritten", so Lindner.



Als Übersetzerin stand der deutschen Ärztin Jessica zur Seite. Die ausgebildete Hebamme, selbst eine Mangyan, gab die englischen Anweisungen vom "Silkdoc" - wie die Mangyans Silke Lindner nannten - übersetzt ins philippinische Tagalog weiter.

Es war eine sehr intensive Zeit, die mich verändert hat. Silke Lindner Hausärztin aus Hoyerswerda

Eine Mangyan mit ihren Kindern. Benito (re.) ist inzwischen gestorben. Bildrechte: MDR/Silke Lindner Jessica gehört zum Schwesternteam, das Silke Linder stets mit der Rolling Clinic begleitete. Wenn sie am Morgen vor der Abfahrt sagte "Silke, today it is a worst place", dann ging es in die Tiefen des Dschungels.



"Wunderschöne Natur, die aber tiefstes Elend verbarg. Die Dörfer im Dschungel bestehen im Prinzip bloß aus Mangrovenhütten. Da geht es nur noch ums Überleben, um das Nichthungern, um Krankheit und Tod", sagt die Ärztin. "Es war traurig zu sehen, wie die Menschen leben müssen." Besonders berührte sie das Schicksal des acht Jahre alten Benito. Als der Junge in ihre Sprechstunde kam, war er extrem unterernährt und wog nur acht Kilo. Wochen später erfuhr die Ärztin von seinem Tod.

Mangyans Als Mangyans werden die indigenen Gruppen auf der Philippinen-Insel Mindoro bezeichnet. Die Sprache der Stämme unterscheidet sich untereinander stark. Ähnlich verhält es sich mit den Lebensweisen: So leben die Stämme im Norden von Mindoro sehr einfach, während die südlichen Stämme von der Kultur der Kolonialzeit geprägt sind. Einst waren die Mangyan Küstenbewohner, wurden aber im Zuge der Kolonialisierung der Philippinen in den Dschungel gedrängt. Schätzungen, wie viele dieser Inselureinwohner heute noch leben, bewegen sich zwischen 100.000 und 280.000 Menschen.



Hilfe aus Hoyerswerda