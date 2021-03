Rund 300 Metallarbeiterinnen und -arbeiter haben sich am Streik in Bautzen beteiligt.

Bildrechte: IG Metall

Rund 300 Beschäftigte haben am Dienstag bei einem Warnstreik bei Alstom in Bautzen ihre Arbeit niedergelegt. Sie wollten damit ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde für die Metall- und Elektroindustrie Nachdruck verleihen. Das teilte die IG Metall mit. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten ein sogenanntes Zukunftspaket.

Statt sich mit unseren Forderungen auseinanderzusetzen und sich an einer konstruktiven Debatte um die Zukunft und die Beschäftigungssicherung der Industriestandorte in Ostsachsen einzusetzen, bringen die Arbeitgeber in der Tarifrunde den Verzicht auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld oder Verlängerungen der Arbeitszeit ins Spiel.

In Bautzen arbeiten rund 1.000 Beschäftigte bei Alstom. Am frühen Dienstagnachmittag waren zudem noch Warnstreiks bei der Hydro Aluminium Gießerei in Rackwitz sowie bei Mahle Industry in Heinsdorfergrund geplant.