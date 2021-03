Beschäftigte des Alstom-Werkes in Bautzen wollen sich am Dienstagvormittag an einem einstündigen Warnstreik beteiligen. Dazu aufgerufen hat die IG Metall. Die Gewerkschaft will damit nach eigenen Angaben den Druck in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Bis zum vergangenen Dienstag galt eine Friedenspflicht zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite.