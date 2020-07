Das Unternehmen Altech Industries Germany möchte in das Industriegebiet Spreewitz in der Gemeinde Spreetal investieren. Dort soll eine Produktionsanlage zur chemischen Herstellung von hochreinem Aluminium entstehen. Geplant ist eine Produktionskapazität von mindestens 4.000 Tonnen pro Jahr.

Dafür hat Altech ein Grundstück vertraglich reserviert, das es in den kommenden zwölf Monaten erwerben will. Der Gemeinderat in Spreetal hat dem entsprechenden Optionsvertrag zugestimmt, mit dem eine Fläche von rund 146.000 Quadratmetern für das Unternehmen vorgehalten wird.