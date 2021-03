Momentan testet Altech noch ihre neuartig beschichteten Materialien in den Batterien. Auch mit dem Fraunhofer Institut für Keramische Technologien und Systeme in Dresden arbeitet man dabei zusammen. Sobald alles abgeschlossen ist, soll das neue Verfahren möglichst schnell auf den Markt kommen. Deshalb will Altech zuerst die Beschichtungsanlage in Schwarze Pumpe bauen, um sie Mitte 2022 in Betrieb zu nehmen, sagt Uwe Ahrens. Das hochreine Aluminiumoxid müsse man in den ersten Jahren jedoch erst einmal aus dem Ausland zukaufen. Altech will rund 40 Millionen Euro in die Beschichtungsanlage investieren, etwa 50 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.