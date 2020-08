Eigentlich sollte man im Fenster des Altstadthauses an der Kirchstraße sorgsam geschmückte Püppchen sehen - Jungen und Mädchen in weißer Kleidung, mit Schärpen und Blumenkörben. Mit viel Herzblut gestaltet Christina Tonnecker, eine passionierte Sammlerin von Käthe-Kruse-Puppen, in der Forstfestwoche ihr Wohnungsfenster. Doch diesmal ist alles anders. Jetzt hängt nur eine Botschaft an den Stoffärmchen der Puppen: "Bitte Abstand halten. Mindestens 1,5 Meter." Die großen Zusammenkünfte während des Rankewindens, beim Adlerschießen im Forst oder das Gewimmel in der Stadt rund um die Prozessionszüge der Schüler sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht denkbar.