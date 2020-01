113 Tage hat die letzte Rübenkampagne, also die Verarbeitung der Rüben, in der Zuckerfabrik Brottewitz gedauert. Diese Woche ist sie zu Ende gegangen. Seit 1873 wurden hier in Südbrandenburg nahe der sächsischen Grenze die Rüben zu Zucker verarbeitet, jedes Jahr mehrere hunderttausend Tonnen. Jetzt also das letzte Mal - ein besonderer Moment für die 90 Mitarbeiter, auch für Werksleiter Markus Lorenz: "Es war eine sehr emotionale Kampagne, weil sehr viele Mitarbeiter über mehrere Jahrzehnte für Brottewitz gearbeitet haben, teilweise schon in der zweiten und dritten Generation." Trotzdem bleibt es dabei: Die Südzucker AG als Werkseigentümer schließt nach 146 Jahren die Zuckerfabrik in Brottewitz.

Folgen für sächsische Rübenbauern

Auch für die rund 350 Zulieferer bedeutet das einen großen Einschnitt. Besonders sächsische Bauern sind davon betroffen, denn etwa 90 Prozent der Rüben kamen aus dem Freistaat. Sie müssen sich nun neu orientieren, denn für viele kommt die Alternative, nämlich die Lieferung an die Zuckerfabrik in Zeitz, nicht infrage. Die Entfernung ist einfach zu groß und damit der Transport zu teuer, sagt Landwirt Malte Kattenstroth. Er kommt aus Hochkirch bei Bautzen und hat seit 2008 seine Rüben nach Brottewitz geliefert. Maximal 150 Kilometer könnte man Rüben transportieren, mehr wäre zu unwirtschaftlich.

Wir als Anbauer sind natürlich tief getroffen und auch schwer enttäuscht, weil lange Zeit etwas anderes versprochen war, nämlich dass die Zuckerrübenverarbeitung in Brottewitz erhalten und sogar ausgebaut werden sollte. Malte Kattenstroth Landwirt

Zucker auf dem Weltmarkt Seit der Deregulierung des EU-Zuckermarktes fällt der Preis. Bekam man 2017 noch 500 Euro und mehr pro Tonne Weißzucker, sind es inzwischen nur rund 300 Euro je Tonne. Da auf dem Weltmarkt die Zuckerproduktion gestiegen ist, lohnt kaum noch ein Export.



Die Südzucker AG, zu der das Werk Brottewitz gehört, will deshalb 700.000 Tonnen Zucker weniger produzieren. Das ist die Menge, die sonst exportiert wurde. Deshalb schließt Südzucker unter anderem auch die Zuckerfabrik in Brottewitz. Für die rund 90 Mitarbeiter gibt es einen Sozialplan.



Suche nach anderen Lösungen

Während etliche Landwirtschaftsbetriebe den Zuckerrübenanbau ganz aufgeben, wie die Budissa Agrar AG in Bautzen, hofft Kattenstroth auf eine andere Lösung. Er hat die Möglichkeit, seine Rüben an eine Zuckerfabrik in Tschechien zu liefern. Das sei aber noch ungewiss, man müsse erst noch ein Vertrauensverhältnis aufbauen, sagt Kattenstroth. Die Ernte nach Tschechien zu liefern, komme aber nur für diejenigen Landwirte infrage, die nahe genug an der tschechischen Grenze ihre Rüben anbauen.

Kattenstroth will auch deshalb am Rübenanbau festhalten, weil sie für die Fruchtfolge auf den Feldern von Bedeutung ist. Um eine gewisse Vielfalt auf dem Acker zu haben, sei die Zuckerrübe wichtig, meint der Landwirt. Denn für sie gebe es keine wirklichen Alternativen: "Das ist das große Problem und der große Verlust an der Sache."

Alternative Biogasanlage?

Der Verband der Sächsisch-Thüringischen Zuckerrübenanbauer sieht das ähnlich und weist deshalb auch auf weitere Möglichkeiten für die Nutzung der Zuckerrübe hin. So würden Rüben auch für die Rinderfütterung genutzt oder Biogasanlagen damit bestückt, sagt Geschäftsführer Christian Beyer. Einige Betreiber von Biogasanlagen zahlten inzwischen ähnliche Preise wie die Zuckerfabriken. Allerdings werde dort längst nicht so viel abgenommen wie bei der industriellen Verarbeitung. Er geht deshalb davon aus, dass die Anbauflächen sich sehr verkleinern werden.