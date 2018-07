Spaziergänger haben am Tagebausee Mortka einen toten Wolf entdeckt. Wie das Kontaktbüro "Wölfe in Sachsen" am Montag mitteilte, war der Kadaver durchlöchert. Um den Bauch des Tieres sei zudem ein Strick mit einem Betongewicht gebunden gewesen. Die Wolfexperten verständigten daraufhin die Polizei.