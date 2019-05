Prozess gegen mutmaßliche Brandstifter beginnt in Bautzen

Fast zweieinhalb Jahre nach dem Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Bautzen müssen sich ab 18. Juni drei Männer verantworten. Ihnen wird unter anderem versuchte Brandstiftung vorgeworfen. Der Prozess gegen die 21 Jahre und 25 Jahre alten Männer wird vor der Jugendstrafkammer in Bautzen verhandelt.

Sie sollen am 12. Dezember 2016 versucht haben, im damals als Flüchtlingsheim genutzten ehemaligen Spreehotel Feuer zu legen. Dazu sollen sie vier mit Diesel gefüllte und mit Stoffresten verschlossene Bierflaschen angezündet und auf das Gelände geworfen haben. Die seien laut Anklage fünf bis 15 Meter vor dem Gebäude auf den Fußweg gefallen und zerschellt. Die Beschuldigten sollen zur Tatzeit arbeitslos gewesen sein. Sie wurden am Heiligabend 2016 festgenommen und kamen in Untersuchungshaft.