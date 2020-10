Kurzarbeit und Jobverlust - diese Corona-Folgen bringen immer mehr Oberlausitzer in Not. Das Geld reicht nicht mehr, um die Miete zu zahlen. Der Strom droht abgestellt zu werden. Das macht sich auch bei den vier Schuldnerberatungsstellen im Landkreis Bautzen bemerkbar, die bis zu einem Drittel mehr Anfragen festgestellt haben. In Hoyerswerda gibt es zwei Schuldenberatungsstellen, je eine in Bischofswerda und Kamenz. Alle vier Einrichtungen berichteten MDR SACHSEN von verstärkter Nachfrage Betroffener.