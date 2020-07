Auf einem Firmengelände bei Hosena hat es am Mittwoch einen Arbeitsunfall gegeben. Nach Reporterinformationen wurde ein Mitarbeiter der Firma unter einem Stahlträger eingeklemmt. Als die Rettungskräfte am späten Nachmittag eintrafen, hatten Kollegen den Verunglückten bereits befreit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.