Im Rahmen der Kamenzer LessingAkzente 2020 bekam die Stadt am Mittwoch prominenten Besuch. Zu Gast bei der Vernissage im Stadttheater war der Schauspieler und Maler Armin Mueller-Stahl. Die Eröffnung der Ausstellung „Armin Mueller-Stahl - Vom Flug der Freiheit" in der Lessingstadt war ihm eine Herzensangelegenheit, erzählte der Künstler.

Der Name der Ausstellung bezieht sich auf ein Gedicht, das Armin Mueller-Stahl 1968 schrieb. Bis zum 13. April kann man das Gedicht vom Fliegen und viele andere Interpretationen von Armin-Mueller-Stahl noch in den Ausstellungsräumen des Malzhauses in Kamenz sehen.