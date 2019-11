Arnsdorf war 2016 in die Schlagzeilen geraten, als vier Männer Selbstjustiz ausübten und einen psychisch kranken Asylbewerber aus dem Irak mit Kabelbindern an einen Baum fesselten. Rathauschefin Angermann hatte diese Tat wiederholt verurteilt und war daraufhin selbst zum Feindbild geworden.



"Wir stehen an der Seite von Martina Angermann und allen Kommunalpolitikerinnen und -politikern, die tagtäglich rechtem Hass und Hetze ausgesetzt sind. Sie brauchen unser aller Solidarität - Demokratie ist eine Daueraufgabe und braucht deshalb auch dauerhafte Unterstützung", erklärte SPD-Generalsekretär Homann.



In Zwickau wurde beispielsweise Oberbürgermeisterin Pia Findeiß, ebenfalls SPD-Politikerin und Kämpferin für Demokratie und gegen Fremdenhass, wiederholt bedroht, beschimpft und eingeschüchtert. Findeiß lässt sich von den Attacken nicht beeindrucken oder in ihrer Arbeit einschränken.