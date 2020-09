Bildrechte: MDR/Viola Simank

Bautzen 2016: Die Menschen vor Ort sind frustriert, sie empfinden die leichtfertige Etikettierung ihrer Heimatstadt als rechte Hochburg als unfaire Vereinfachung, die ihrem Lebensgefühl in keiner Weise entspricht. Um dieser Generalisierung entgegenzuwirken und pauschalen Urteilen und Verurteilungen entgegenzutreten, hat ARTE mit der zehnteiligen Reihe eine neue Form des dokumentarischen Hinschauens und Erzählens versucht. Ein Journalistenteam war 2019 fast ein halbes Jahr vor Ort, um die Sicht vieler Einheimischer auf deren Probleme und Hoffnungen unkommentiert einzufangen. MDR SACHSEN hat im Vorfeld mit den beiden Regisseuren der Reihe gesprochen.

Mathias von der Heide, was die Menschen in Bautzen umtreibt, trifft ja durchaus auch auf andere Städte zu - warum hat man sich bei ARTE entschlossen, einen Film über Bautzen zu machen?

Als wir auf das Thema kamen, war das große Rätsel, warum wird auf einmal die AfD so stark und warum werden die rechten Parteien gerade im Osten auch gewählt. Und die Frage war eigentlich, mal ohne irgendwelche vorgefertigten Meinungen an einen Ort zu gehen und den in einer Langzeitbeobachtung mal einzufangen, anhand unterschiedlicher Protagonisten. Wir sind dann auf Bautzen gekommen, weil Bautzen in die Schlagzeilen geraten war und wir festgestellt haben, dass die Bautzener auch unter diesem Image, das dann entstanden ist, leiden. Und wir wollten einfach mal hingehen, ohne einen Anlass, und sehen, was bewegt die Menschen dort.

Die Teams waren ja immer mal wieder in Bautzen - welche Veränderungen haben Sie in dieser Zeit in der Stadt wahrgenommen, Anne-Sophie Jakubetz?

Wir waren ja ein Team von fünf Autoren. Also ich war nicht alleine vor Ort und habe nicht alleine alle Protagonisten begleitet. Und je nachdem, mit welchem Protagonisten man zusammengearbeitet hat, so verschieden ist wahrscheinlich auch die Veränderung, die da eingetreten ist. Aber insgesamt hat man in der Stadt schon gemerkt, dass man am Anfang sehr skeptisch, vielleicht auch ein bisschen zynisch mit uns als "den Medien" umgegangen ist, aber mehr und mehr sehr viel Vertrauen uns entgegengekommen ist und wir Zugänge zu Menschen gefunden haben, die uns den vorher verwehrt hatten zum Beispiel. Also das war ein langer Prozess und wir haben Bautzen als sehr offene Stadt uns gegenüber kennengelernt, aber das musste auch erst reifen.

Worin sehen sie die Stärke Ihrer Film-Serie über Bautzen und seine Menschen, Mathias von der Heide?

Also ich glaube, die Stärke dieser Serie ist, dass wir mit Zeit nach Bautzen gekommen sind, dass wir ruhig aufnehmen konnten, was die Menschen dort beschäftigt und dass wir eben auch genug Sendezeit haben, um das auch zu schildern.

Und Sie, Anne-Sophie Jakubetz?

Die Stärke ist auch, dass unser Ansatz die Bautzener als Menschen begreift. Und damit nicht, wie vielleicht andere Kollegen, die mitunter auch verbrannte Erde hinterlassen haben, ein bisschen dazu neigen, einschätzen zu können, warum Menschen tun, was sie tun.

Die komplette Reihe ist bereits jetzt online unter arte.tv zu sehen. Auf ARTE werden die ersten fünf Folgen vom 28. September bis 2. Oktober, täglich ab 19:40 Uhr ausgestrahlt. Die Folgen sechs bis zehn werden am 3. Oktober ab 14:35 Uhr gesendet.

