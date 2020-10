Wie Kirschau zum "Dorf der goldenen Dächer" und Demitz-Thumitz "steinreich" wurde - das sind nur zwei Geschichten der Lausitzer Industriekultur, die sich mit dem neuen Audioguide der Regionen Westlausitz und Bautzener Oberland jetzt erforschen lassen.

In aufwendig vertonten Hörbeiträgen nimmt ein Erzähler die Besucher mit in die Blütezeit der Industrialisierung, berichten Fabrikarbeiter und Unternehmer jener Zeit vom Aufschwung kleiner Bauerndörfer zu erfolgreichen Industriestandorten.

Rund 150.000 Euro Entwicklungskosten

"Wir hatten den Anspruch, dass es nicht historische Abhandlungen sind. Wir wollten nicht einfach trocken Fakten präsentieren, sondern dass sich die Leute wirklich auf diese Geschichten einlassen. Weil nur dann bleibt was hängen und nur dann hört man sowas auch mit Interesse", erklärt Marlen Martin, die als Mitarbeiterin im Regionalbüro des Bautzener Oberlandes das Projekt mit angeschoben hat.

Der Aufwand von bald drei Jahren Entwicklungsarbeit und die Kosten von rund 150.000 Euro scheinen sich bezahlt zu machen. "Eine super intuitive App. Ich kann sie jedem nur empfehlen, der eine Story hinter Geschichtszahlen hören möchte", schreibt ein Nutzer zu der App "Industriekultur der Region". "Echt schöne Geschichten. Man erlebt alles richtig mit", lautet ein weiterer Kommentar.

Das Ziel: Insbesondere jungen Menschen zeigen, wie die Industrie die Lausitzer Orte geprägt hat

2017 ist die Idee für ein neues touristisches Angebot in den Büros für das Regionalmanagement des Bautzener Oberlandes und der Westlausitz entstanden. "Das Thema war schnell klar. Das musste irgendwas sein, was beide Regionen verbindet und das war die Industriegeschichte", erinnert sich Marlen Martin. Für die Form des Angebots wählten die Initiatoren den Audioguide.

"Wir können mit dem Audioguide Geschichten erzählen. Wir wollten weniger Fakten vermitteln, weil die kann man nachlesen. Wir wollten die Industriegeschichte der Region erlebbar machen", erzählt Martin. Die App als moderne Form reize dann vielleicht auch junge Leute sich mit dem Thema zu beschäftigen, so die Hoffnung der Initiatoren. Jungen Menschen, die kaum noch einen Bezug zur Industriekultur haben, solle der Audioguide vermitteln, wie die Industrie die Orte einst geprägt hat, beschreibt Martin ein Ziel des Vorhabens. Susanne Schwarzbach und Marlen Martin vom Regionalbüro der LEADER-Region Bautzener Oberland und Kirschaus Ortsvorsteher Jürgen Klar wollen die App am Sonntag den Einwohnern bei einem Ortsrundgang vorstellen. Bildrechte: MDR/Martin Kliemank

Stationen zu Ortsrundgängen zusammengefügt

Am Anfang stand eine Auftaktveranstaltung, um Zeitzeugen, Ortschronisten und interessierte Einwohner für das Vorhaben zu begeistern. Anfang 2018 stand die Route. Sechs Orte sollten vorgestellt werden, jeder mit einem thematischen Schwerpunkt. In Kirschau ist das die Textilindustrie, in Obergurig der Landmaschinenbau, in Demitz-Thumitz der Granitabbau, in Pulsnitz die Pfefferkuchenbäckerei und in Großröhrsdorf die Bandweberei. Nur in Bischofswerda gebe es keinen die Stationen verbindenden Schwerpunkt, erläutert Martin.

In jedem Ort sind bis zu sechs Stationen ausgewählt worden. "Wir haben erstmal nur gesammelt: Was ist sehenswert? Was kann eine Geschichte erzählen?", berichtet Susanne Schwarzbach, die ebenfalls im Regionalbüro für das Bautzener Oberland arbeitet. Bei der Auswahl spielte dann auch eine Rolle, ob man die Stationen in einer Route ablaufen und sich darüber gut ein Bild von dem jeweiligen Ort machen kann, erklärt Schwarzbach.

Zeitzeugen ein Podium bieten

"Wir haben immer wieder gemerkt, dass die Leute gerne darüber erzählen, wie sie früher hier gelebt und gearbeitet haben und dass ihnen häufig so ein bisschen der Anschluss und auch das Interesse fehlt", berichtet Marlen Martin. "Das war auch ein Ziel des Projektes, dass man dieses Podium bietet und dass man die Möglichkeit bietet anzuknüpfen, an das, was mal war und Geschichten weiterzuerzählen."

Die Leute hätten sehr positiv auf dieses Angebot reagiert. Die Projektmitarbeiter haben viele Stunden Gespräche geführt. Aus den Aufzeichnungen sind später mit einer Dresdner Agentur Drehbücher für die Hörbeiträge geschrieben und in einem Tonstudio eingesprochen worden. Parallel hat eine Berliner Firma die App programmiert. Seit zwei Wochen ist die jetzt abrufbar und geht auf dem privaten Smartphone zu installieren. Am Sonntag soll sie bei einem Rundgang in Kirschau vorgestellt werden. Über eine digitale Karte in der App können Besucher zu den Stationen finden. Vor Ort aber fehlen noch Hinweise auf die Hörbeiträge. Doch die sollen noch kommen, versichert Marlen Martin.

Erweiterung zu einer Industrieroute durch ganz Ostsachsen vorstellbar

Außerdem könnte der Audioguide in Zukunft noch erweitert werden - entweder durch zusätzliche Stationen in den Regionen Bautzener Oberland und Westlausitz oder in den Nachbarregionen, erklärt Martin. So könnte dann einmal eine Industrieroute durch ganz Ostsachsen entstehen. Jetzt aber wollen die Initiatoren erstmal abwarten, wie der Audioguide von Gästen und Einwohnern angenommen wird.

Quelle: MDR/mk