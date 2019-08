Ein Auffahrunfall hat am Sonntagmittag für einen langen Stau auf der A4 Görlitz - Dresden gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer an der Anschluss Ottendorf-Okrilla voll gebremst. In der Folge fuhren fünf weitere Fahrzeuge auf. Dabei wurde die Beifahrerin des Unfallverursachers verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 60.000 Euro. Zudem musste die Feuerwehr ausgelaufenen Kraftstoff und Öl von der Fahrbahn entfernen.



Wegen dieser Reinigungsarbeiten und der Bergung der Unfallfahrzeuge konnte der Verkehr stundenlang nur über die Standspur rollen. Aktuell stauen sich die Fahrzeuge rund zehn Kilometer zurück.