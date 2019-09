Das kleine Ladenatelier von Anja Herzog liegt nicht weit vom Markt in Bischofswerda in einer ruhigen Seitenstraße. Vor anderthalb Jahren ist die diplomierte Kunstmalerin dafür in ihre Heimatstadt zurückgekehrt, nach einer Ausbildung zur Grafikdesignerin und fünf Jahren Kunststudium in Dresden. Früher hätte sie nie an eine Rückkehr gedacht, sagt die 27-Jährige. Aber ihre Entscheidung sei genau richtig gewesen.

Geschäftsidee Auftragsmalerei

Anja Herzog malt Bilder nach dem Wunsch ihrer Kunden. Bildrechte: MDR/Viola Simank Denn Anja Herzog arbeitet als Auftragsmalerin. "Mir fiel es immer schwer, meine eigene Kunst zu vermarkten. Dafür muss man mit vielen Galerien in Kontakt bleiben, auf Eröffnungen gehen, Netzwerke knüpfen." Deshalb kam ihr die Idee, auf Kundenwunsch zu malen.



Wer also ein Gemälde von seinem Haus, dem Hochzeitspaar oder dem Hund als Aquarell oder in Öl möchte, der ist bei ihr richtig. In einer Großstadt wie Dresden oder Berlin würde ihre Kunst wahrscheinlich nicht so stark wahrgenommen, meint Anja Herzog. "Hier bin ich die Einzige, die so etwas macht." Dazu kommen die günstigen Mieten und Lebenshaltungskosten. Deshalb sieht sie das Arbeiten in der ländlichen Region auch als Chance für Künstler. Denn in den Großstädten fehle für sie bezahlbarer Raum, gerade weil Künstler häufig wenig Geld hätten.

Schwieriger Start in die Selbstständigkeit

Einfach war der Anfang trotzdem nicht, erzählt die junge Kunstmalerin. In den ersten Monaten habe sie nebenbei noch gekellnert und andere Nebenjobs gemacht. Es habe gedauert, bis sich ihr Angebot herumgesprochen hat. "Der Stein kam sehr langsam ins Rollen. Da gab es schon Momente. in denen ich gedacht habe – war das die richtige Entscheidung?" Anfang des Jahres habe sie dann beschlossen, die Auftragsmalerei in Vollzeit zu betreiben und die Nebenjobs an den Nagel zu hängen. So habe sie sich wirklich darum kümmern können, dass ihr Geschäft wächst. "Seitdem läuft es ganz gut."

Auch für eigene Bilder bleibt Zeit

Das Landschaftsbild ist kein Kundenwunsch, sondern eine eigene Arbeit von Anja Herzog. Noch ist es unvollendet. Bildrechte: MDR/Viola Simank Ihre Kunden hätten ganz unterschiedliche Wünsche, erzählt Anja Herzog. Da sei die alte Dame, die ein Porträt ihrer verstorbenen Katze als Erinnerung möchte oder der Geschäftskunde, der mehrere Wände gestaltet haben will. Entsprechend gehen die Preise für ein Auftragswerk von ihr sehr auseinander. Je nach Material, Größe und Motiv zahlen die Kunden zwischen 50 und mehreren tausend Euro. Die 27-jährige malt aber nicht nur für andere. Sie arbeitet auch an eigenen Bildern und stellt sie aus. "Ich bin aber nicht darauf angewiesen, sie zu verkaufen. Deshalb kann ich in meiner eigenen Kunst machen was ich möchte, ohne wirtschaftlichen Druck." Für sie ein gutes Gefühl.

Treffen zu Chancen für Künstler abseits der Großstädte