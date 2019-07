Im Sakralmuseum St. Annen in Kamenz ist am Mittwoch eine Sonderschau mit Bildern des Schauspielers Armin Mueller-Stahl eröffnet worden. Die Ausstellung "Von Dichtern und Heiligen" zeigt diverse Portraits. Mueller-Stahl malte und zeichnete unter anderem Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine sowie einige Apostel. Bis Anfang November sind die Kunstwerke in der Lessingstadt ausgestellt.