Viel Aufregung, Wut und hitzige Diskussionen haben in den vergangenen Jahren die politischen und gesellschaftlichen Diskussionen geprägt. Doch wollen wir weiter so aufeinander losgehen? Ist es nicht Zeit, auch einmal innezuhalten? "Wie wollen wir in Sachsen zusammen leben?" Diese Frage stellt sich ein Künstlerkollektiv und brach auf, um in vier sächsischen Kleinstädten ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag eröffnet es seine Wanderausstellung "Kein schöner ____ in dieser Zeit" auf dem Freigelände der Kulturfabrik Hoyerswerda. Es ist die vorerst letzte Station dieses besonderen Projekts.