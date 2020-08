Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagmorgen bei Kynitzsch im Landkreis Bautzen ereignet. Nach Informationen der Polizei waren zwei Fahrzeuge gegen 8 Uhr auf der S111 von Wölkau in Richtung Bischofswerda unterwegs. Der hintere Autofahrer setzte zum Überholen an, was der davor fahrende jedoch nicht bemerkte. Er scherte ebenfalls zum Überholen aus. Beide Autos stießen zusammen, verkeilten sich und landeten im Straßengraben.