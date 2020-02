Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen an der Autobahn 4 einen mutmaßlichen Autodieb gestoppt. Allerdings nahm dabei auch das gestohlenen Fahrzeug schweren Schaden. Nach Reporterangaben verfolgten Beamte das Auto. Mit hoher Geschwindigkeit befuhr der mutmaßliche Dieb die Abfahrt Burkau bei Bautzen. In der dortige Kurve geriet er in die Leitplanke. Ein Wildzaun verhindert die Flucht zu Fuß. Zur Untersuchung wurde der Mann aus Polen in ein Krankenhaus gebracht - unter Begleitung der Polizei. Das beschädigte Auto trug ein Hohenstein-Ernstthaler Kennzeichen und war zuvor bei der Polizei in Zwickau als gestohlen gemeldet worden.



Die Bautzner Polizei bestätigte auf Anfrage von MDR SACHSEN den Vorfall und bezifferte den Sachschaden mit etwa 25.000 Euro.